Китай планирует отправить космический аппарат на край Солнечной системы

ПЕКИН, 5 мая. /ТАСС/. Китайские ученые рассматривают возможность отправки космического аппарата на край Солнечной системы - расстояние 100 астрономических единиц (15 млрд км) от Земли. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".

По его информации, запуск планируется осуществить к 2049 году - столетию образования КНР. "Если проект удастся реализовать, это станет вкладом Китая в [развитие] мира и человечества", - приводит агентство слова главного конструктора лунной программы страны, академика У Вэйжэня. По его словам, "у космической индустрии КНР есть силы для достижения этой цели".

Одна астрономическая единица составляет примерно 149,6 млн км и считается средним расстоянием от Земли до Солнца.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также осуществляет запуски аппаратов по исследованию небесных тел, в частности, Луны и Марса.

На сегодняшний день существует лишь два космических аппарата, "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые покинули пределы Солнечной системы и сейчас путешествуют по межзвездному пространству. Проведенные ими замеры впервые помогли ученым детально изучить некоторые свойства этой части космоса и открыть ряд аномалий на границе Солнечной системы.

В конце апреля пресс-служба Европейского союза наук о Земле сообщила о планах американских и европейских астрономов по созданию зонда Interstellar, который удалится на рекордные 149 млрд км от Земли и детально изучит свойства межзвездной среды.