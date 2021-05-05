В Китае назвали беспочвенными опасения Запада относительно падения обломков ракет на Землю

ПЕКИН, 5 мая. /ТАСС/. Падение обломков отслуживших ракет-носителей на Землю представляет собой нормальное явление, поэтому опасения в западных СМИ насчет частей недавно запущенной на орбиту китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" (CZ-5B), следует считать агрессивной антирекламой, нацеленной против аэрокосмической отрасли КНР. Такую точку зрения высказал в среду авторитетный эксперт Китая в области ракетных вооружений Сун Чжунпин.

"Это старый трюк, который используют враждебные силы, нервно наблюдая за очередным технологическим прорывом КНР", - приводит его мнение газета Global Times. По мнению Сун Чжунпина, такие заявления относятся "к рассуждениям о так называемой китайской угрозе в космосе, которые поддерживают некоторые силы на Западе".

Эксперт отметил, что Китай располагает системой мониторинга, которая позволяет Пекину внимательно следить за траекторией перемещения остатков CZ-5B, тем более, что падение частей ракет-носителей, отслуживших свою службу, - "абсолютно нормальное явление". Сун Чжунпин напомнил, что эта ракета работает на экологически чистом топливе и не может привести к загрязнению акватории океана, куда должна приземлиться. Кроме того, в случае повреждения проходящих мимо судов КНР "обязуется предпринять необходимые меры".

29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи CZ-5B вывело на орбиту главный модуль космической станции КНР. Запуск был объявлен успешным.

Как позднее заявил в интервью телеканалу CNN представитель Пентагона Майк Ховард, ориентировочно 8 мая остатки этой ракеты-носителя войдут в земную атмосферу и ВС США следят за их перемещением. По его мнению, риски падения CZ-5B на объекты, находящиеся на Земле, "нельзя полностью исключить".