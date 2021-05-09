Космонавт Новицкий на МКС присоединился к онлайн-акции "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк на борту Международной космической станции - уже семейная традиция! Вечная память!", - написал Новицкий на своей странице в Twitter.

Космонавт также прикрепил к публикации фотографию, на которой изображены его родственники, прошедшие войну, а также родные его жены Юлии.

В этом году из-за пандемии коронавируса акция "Бессмертный полк" прошла в формате онлайн. Фотографии были показаны на городском телевидении, наружных экранах и прочих поверхностях, также были организованы отдельные трансляции для каждого региона и страны, принимающих участие в шествии. Начиная с 15:00 по местному времени, они доступны на сайте polkrf.ru, а также на других партнерских площадках. Организаторы надеются позже провести акцию и в традиционном очном формате - она намечена на 24 июня 2021 года, годовщину Парада победителей 1945 года.