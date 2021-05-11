Роскосмос: РФ специально разворачивала спутник, чтобы отследить ступень китайской ракеты

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Россия специально меняла ориентацию спутника "Аист-2Д", чтобы отследить сход с орбиты второй ступени ракеты Long March-5B ("Чанчжэн-5Б", CZ-5B), которая ранее вывела на орбиту модуль китайской станции. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Обычно "Аист" снимает Землю. Его специальным образом развернули по команде с Земли, просчитав взаимную баллистику "Аиста" и ступени китайской ракеты", - отметил Блошенко.

По словам исполнительного директора, в результате утром 9 мая был получен снимок ступени аппаратом дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), но на фоне космоса. Всего аппарат предпринял две попытки сфотографировать часть китайской ракеты.

"Это с одной стороны была уникальная операция, с другой - спутники ДЗЗ штатно имеют такую возможность, они могут менять ориентацию для проведения калибровки по звездам", - пояснил специалист, подчеркнув, что в настоящий момент аппарат работает в штатном режиме, снимает Землю.

Ракета-носитель CZ-5B 29 апреля 2021 года стартовала с космодрома Вэньчан и вывела на орбиту базовый модуль Tianhe ("Млечный путь") будущей китайской модульной космической станции. Вторая ступень носителя осуществила неуправляемый сход с орбиты, в воскресенье вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном, большая часть обломков сгорела. Российский Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве собирал и обрабатывал информацию о ее сходе с орбиты.