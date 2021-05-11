В России создадут робота для работы в открытом космосе

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Первый опытный образец научной аппаратуры робота проекта "Теледроид", предназначенного для работы в открытом космосе, появится в феврале 2022 года. Об этом говорится в сообщении НПО "Андроидная техника", распространенном во вторник.

Как уточнили в организации, в конце марта был подписан контракт с Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" на создание робототехнического комплекса нового поколения, предназначенного для выхода в открытый космос.

"Проект рассчитан до 2025 года. Первый этап будет завершен в конце февраля 2022 года, результатом станет изготовление опытного изделия научной аппаратуры для первой стадии испытаний", - говорится в сообщении.

В НПО отметили, что создаваемый робот "Теледроид" для работы в открытом космосе может быть размещен не на МКС, а на перспективной российской орбитальной станции. "Робототехнический комплекс будет базироваться на МКС (или перспективной РОС) и осуществлять работы на внешней поверхности станции", - говорится в сообщении.

Облик робота

В свою очередь исполнительный директор НПО Евгений Дудоров отметил, что согласование проекта проводилось в течение восьми лет. "Особенно тщательно заказчиком отработано техническое задание. Результат должен получится очень интересным", - сказал Дудоров.

Сейчас прорабатывается облик робота-космонавта, его компоненты, протоколы стыковки с МКС. "Предполагается, что "Теледроидом" будут управлять не только с МКС, но и с Земли, а костюм-аватар будет усовершенствован с учетом замечаний космонавтов, которые были выявлены в работе с роботом FEDOR", - добавили в НПО "Андроидная техника".

В конце января в организации сообщили ТАСС, что контракт на создание робота находится в завершающей стадии, при этом работа по созданию стартовали 1 декабря 2020 года.