"Союз МС-14", на котором летал робот "Федор", в июне доставят в Магнитогорск

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-14", полет на котором в 2019 году совершил робот "Федор" (FEDOR), в июне будет доставлен в Магнитогорск для последующей установки в парке. Об этом говорится в сообщении НПО "Андроидная техника", распространенном во вторник.

"В июне 2021 года спускаемый аппарат корабля "Союз МС-14" должен прибыть на родину FEDOR в город Магнитогорск, где он займет достойное место в строящемся современном парке "Притяжение", - говорится в сообщении.

В августе 2019 года на МКС был доставлен антропоморфный робот "Федор" (Skybot F-850), созданный НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований. На станции российские члены экипажа провели с ним несколько экспериментов, во время которых космонавт Александр Скворцов управлял роботом с помощью костюма-аватара, а его коллега Алексей Овчинин контролировал процесс и взаимодействовал с андроидом. Робот "Федор" работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.