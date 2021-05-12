Астронавт NASA признался, что перед полетом на "Союзе" ему нелегко дался русский язык

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шейн Кимброу признался, что изучение русского языка стало для него в свое время наиболее сложным элементом подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом он заявил во вторник с борта МКС на онлайн-конференции с участием американских учащихся, трансляция которой велась на сайте NASA.

"Наиболее тяжелым элементом подготовки, по крайней мере в рамках предыдущего полета, для меня лично было изучение русского языка", - рассказал Кимброу, отвечая на один из вопросов. Его коллега из Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке при этом утвердительно кивал головой. "Мы все должны говорить по-русски, потому что мы летим на российском космическом корабле", - пояснил американский астронавт, который свой второй полет на МКС совершил в 2016 году на корабле "Союз".

По словам Кимброу, для него изучение русского стало "настоящим испытанием". "Мы провели много часов на занятиях, изучая строение космического корабля и русский язык", - продолжил он. Хотя, по словам астронавта, ему "потребовалось некоторое время", к концу подготовки он уже "уверенно изъяснялся" по-русски. Кимброу также отметил, что наравне с изучением русского во время подготовки к полету ему нелегко далась разлука с близкими.

Кимброу и Песке, а также астронавт NASA Меган Макартур и специалист Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ прибыли на МКС 24 апреля на пилотируемом корабле Crew Dragon. В данный момент на борту международной станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Кимброу и Макартур, европеец Песке и японец Хосидэ.