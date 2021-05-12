Yomiuri: Япония хочет к 2030 году создать новую ракету-носитель с возвращаемой ступенью

ТОКИО, 12 мая. /ТАСС/. Правительство Японии намерено разработать ракету-носитель следующего поколения с возвращаемой первой ступенью для ее многоразового использования. Об этом сообщила в среду газета Yomiuri.

Отмечается, что Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии в ближайшее время представит проект создания будущей ракеты. Ее испытания планируется осуществить ориентировочно в 2026 году, а первый полноценный запуск намечен на 2030 год. Япония рассчитывает использовать технологии, схожие с теми, которые применяет компания SpaceX в ракете-носителе Falcon 9. В частности, речь идет о посадке первой ступени на плавучую платформу.

Япония пока в основном использует ракету-носитель H-2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Один ее запуск обходится в 10 млрд иен ($91 млн), что значительно дороже других мировых аналогов. До весны следующего года Японское агентство аэрокосмических исследований планирует осуществить первый запуск новой ракеты H-III.

Ее эксплуатация будет обходиться почти в два раза дешевле, чем H-2A, однако, как отмечает газета, Япония продолжит стремиться сократить расходы на эксплуатацию, чтобы быть конкурентоспособными на рынке. Помимо технологии возвращаемой первой ступени в ракете нового поколения планируется использовать компоненты от частных производителей для дальнейшего удешевления ее конечной стоимости.