Российско-американская группа обсудит возможные причины утечки воздуха на МКС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российско-американская группа по обсуждению возможных причин возникновения утечки воздуха на МКС начнет работу в конце мая. Об этом сообщил в среду ТАСС дважды Герой Советского Союза, руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

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"В рамках программы международного сотрудничества по проекту Международной космической станции на базе головного предприятия Роскосмоса по пилотируемой тематике РКК "Энергия" в конце мая начнет работу экспертная группа по обсуждению возможных причин возникновения утечки атмосферы на борту станции", - отметил Соловьев.

По словам руководителя полета, в состав группы войдут представители РКК "Энергия" как главного предприятия России по МКС, Центра им. М. В. Хруничева как изготовителя модулей (обе организации входят в Роскосмос), а также представители NASA.

В марте космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где была обнаружена трещина и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". Работы согласовывались со специалистами NASA.

В середине апреля космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сообщил журналистам, что утечка воздуха снизилась в три раза после герметизации трещин.