Российско-американская группа обсудит возможные причины утечки воздуха на МКС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российско-американская группа по обсуждению возможных причин возникновения утечки воздуха на МКС начнет работу в конце мая. Об этом сообщил в среду ТАСС дважды Герой Советского Союза, руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
"В рамках программы международного сотрудничества по проекту Международной космической станции на базе головного предприятия Роскосмоса по пилотируемой тематике РКК "Энергия" в конце мая начнет работу экспертная группа по обсуждению возможных причин возникновения утечки атмосферы на борту станции", - отметил Соловьев.
По словам руководителя полета, в состав группы войдут представители РКК "Энергия" как главного предприятия России по МКС, Центра им. М. В. Хруничева как изготовителя модулей (обе организации входят в Роскосмос), а также представители NASA.
В марте космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где была обнаружена трещина и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". Работы согласовывались со специалистами NASA.
В середине апреля космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сообщил журналистам, что утечка воздуха снизилась в три раза после герметизации трещин.