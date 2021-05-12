Орбиту МКС скорректируют 20 мая

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) в рамках подготовки к старту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" пройдет 20 мая. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"С целью формирования начальных баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и посадкой корабля "Союз МС-18" на 20 мая 2021 года запланирована очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции", - отметили в госкорпорации.