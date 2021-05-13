Более 200 опасных сближений с МКС зафиксировали в 2020 году

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в 2020 году зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас.

"В 2020 году зафиксировано 220 опасных сближений с МКС и более 4 тыс. - с отечественными КА [космические аппараты]. В 2021 году коррекции орбит КА не проводились", - отметил Бакарас. Специалист добавил, что в среднем в год фиксируется около 4,5 тыс. опасных сближений с российскими космическими аппаратами.

По словам начальника информационно-аналитического центра, к примеру, в 2020 году МКС пришлось дважды корректировать орбиту, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Один из маневров был проведен 23 сентября. "В связи с высокой вероятностью нарушения штатной эксплуатации из-за возможного столкновения с фрагментом разрушения операционного элемента японской ракеты Н-2А орбита МКС была скорректирована", - сказал он.

Предметы, потерянные космонавтами во время выходов в открытый космос, тоже становятся объектами космического мусора, пояснил специалист. Спустя некоторое время они сгорают в атмосфере. Все эти объекты вносятся в базу данных главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).

"Подобные объекты также представляют опасность для МКС и других космических аппаратов, как и любой объект космического мусора, орбита которого может пересекаться с орбитами космических аппаратов. Опасность для МКС довольно низкая и существует только на начальном этапе, в дальнейшем такие объекты опускаются ниже орбиты МКС и не представляют для нее угрозы", - заключил Бакарас.