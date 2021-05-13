На американском модуле МКС вышла из строя система получения воды

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Система получения воды (Water Processor Assembly, WPA), установленная на американском жилом модуле Международной космической станции (МКС) Tranquility, была отключена от питания из-за возможной утечки. Об этом сообщило в среду на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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В сообщении отмечается, что возникшая неисправность не представляет угрозы для жизнедеятельности экипажа и будет устранена в ближайшие дни.

"Экипаж вне опасности и располагает на борту [станции] различными запасными частями для начала ремонта, который, как ожидается, будет завершен в начале следующей недели", - говорится в заявлении. В нем также указывается, что на МКС имеется достаточный запас воды, позволяющий, если потребуется, обеспечить потребности экипажа "в течение нескольких месяцев".

Система WPA, говорится в сообщении, используется для "рециркуляции воды из многочисленных источников в чистую питьевую воду для членов экипажа МКС".

В настоящее время на борту Международной космической станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.