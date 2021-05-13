Космический турист из Японии полетит к МКС на "Союзе МС-20"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава приступил к тренировкам перед полетом на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС-20" в декабре 2021 года. Об этом говорится в сообщении Space Adventures, распространенном в четверг.

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"Space Adventures, Inc. <...> объявляет, что Юсаку Маэдзава начал подготовку к миссии на Международную космическую станцию, успешно сдав необходимые медицинские осмотры. Он и его помощник по бизнесу Йозо Хирано планируют полететь на российском "Союзе МС-20" с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Трехмесячная подготовка к полету непосредственно в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина стартует в июне.

В феврале 2019 года Роскосмос и компания Space Adventures подписали новый контракт на полет двух космических туристов, которые до конца 2021 года отправятся на МКС на одном корабле. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что два непрофессиональных участника полета (космические туристы) отправятся на МКС в конце 2021 года.

В сентябре на пресс-конференции в штаб-квартире SpaceX сообщили, что первым туристом, которому предстоит совершить виток вокруг Луны на космическом корабле компании, станет японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава - основатель интернет-сайта Zozo, выполняющего заказы на изготовление одежды по индивидуальным меркам.