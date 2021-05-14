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Китай запустил в эксплуатацию первое в стране умное производство малых спутников

По данным газеты China Daily, завод в Ухане за год способен производить до 240 космических аппаратов

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) запустила в эксплуатацию первую в КНР производственную линию с применением умных технологий для строительства малых орбитальных спутников. Об этом сообщила в пятницу газета China Daily.

По сведениям издания, индустриальный объект находится в городе Ухане (Центральный Китай). Этот завод за год способен производить до 240 космических аппаратов, каждый весом менее 1 тонны.

"Новая линия позволит нам существенно сэкономить время и трудовые ресурсы", - подчеркнул Люй Дунмин - глава дочернего подразделения CASIC, занимающегося реализацией данного проекта. По его словам, благодаря новым технологиям процесс строительства спутников ускорится более чем на 40%.

Индустриальная площадка находится на территории Уханьской национальной базы аэрокосмической промышленности, занимающей 68,8 кв. км. Там сосредоточено более 100 предприятий, способных обеспечить ежегодный выпуск продукции стоимостью 30 млрд юаней (более $4,6 млрд). Этот комплекс создан прежде всего для массового производства недорогих ракет-носителей, в частности, твердотопливной "Куайчжоу".

Как сообщила ранее CASIC, в текущем году КНР осуществит как минимум 40 запусков и поставит новый национальный рекорд. Ожидается, что в ближайшие годы этот показатель заметно возрастет, в том числе за счет частных коммерческих проектов.

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