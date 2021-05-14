Решение по проекту сверхтяжелого "Енисея" примут не раньше конца 2021 года

САМАРА, 14 мая. /ТАСС/. Окончательное решение по проекту сверхтяжелой ракеты-носителя будет принято не раньше конца 2021 года, сообщил журналистам в пятницу генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

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"По сверхтяжелой ракете у нас выпущен эскизный проект. Да, возможно, на техническом проекте у нас будет несколько дополнительных вариантов. Рассматривается основной вариант - тот вариант, который был в эскизном проекте. Решение, я думаю, будет не раньше конца этого года, когда как раз закончится технический проект", - сказал он.

Разрабатываемая в России сверхтяжелая ракета-носитель получила название "Енисей". Ее планируется использовать в том числе для лунной программы. Согласно федеральной целевой программе, ее первый запуск должен быть выполнен в 2028 году.

Совет РАН по космосу рекомендовал руководству Академии наук и Роскосмосу обратиться к президенту России по вопросу переноса сроков создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса. В решении уточняется, что в проекте должны быть проработаны наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.

В декабре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что российская сверхтяжелая ракета должна создаваться на основе новых технических решений. По его словам, для этого носителя нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться "горячего резервирования" и многократного использования.