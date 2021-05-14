РКЦ "Прогресс" рассмотрит вопрос о необходимости ракеты "Союз-6"

Как Россия перешла на короткие схемы полётов к МКС ТАСС рассказывает, как усовершенствовались пилотируемые полёты к орбитальной станции

"У нас сейчас выпускается научно-технический отчет, где мы рассматриваем все аспекты необходимости применения этой ракеты <...> Сейчас мы изучаем, насколько нужна эта ракета, нужна ли она вообще, и пытаемся ответить на этот вопрос генеральному заказчику в лице госкорпорации, а он уже примет решение, будет ли эскизное проектирование", - сказал генеральный директор предприятия.

Ранее Баранов сообщал, что решение о создании ракеты "Союз-6" пока не принято, при этом РКЦ "Прогресс" считает ее излишней. По словам руководителя предприятия, начинается изготовление испытательных образцов: один бак полностью сварен, до конца года будет сварен второй бак.

При этом число пусков ракет будет зависеть от числа площадок, с которых будут запускаться носители.

Роскосмос планирует создать "Союз-6" на базе "Союза-5", начало летных испытаний нового носителя на Байконуре запланировано на 2025 год. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новую ракету-носитель "Союз-6" могут испытать на первой стартовой площадке космодрома Байконур ("Гагаринский старт").