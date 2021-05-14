Комиссия продолжит выяснять причину сбоя при стыковке "Прогресса МС-16" с МКС

САМАРА, 14 мая. /ТАСС/. Комиссия, которая выясняет причину перехода стыковки грузового корабля "Прогресс МС-16" с МКС с автоматического режима на ручной в феврале 2021 года, продолжит работу. Об этом рассказал журналистам в пятницу генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

Ранее глава предприятия сообщал, что комиссия проработает до 30 апреля.

"Нет, работа комиссии не завершена. Сроки не понятны, пока не могу сказать", - сообщил он, отвечая на вопрос о результатах работы комиссии и сроках завершения.

"Прогресс МС-16" был запущен с космодрома Байконур 15 февраля. Изначально планировалось провести стыковку в автоматическом режиме, однако в процессе космонавтам пришлось перейти в телеоператорный режим управления (ТОРУ), когда члены экипажа с МКС при помощи специальной аппаратуры управляют движением грузового корабля. Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, это потребовалось из-за отклонения от оси причаливания.

Ранее в официальном аккаунте МКС в Twitter отмечалось, что переход на телеоператорный режим потребовался из-за "силы сигнала от автоматизированной системы "Курс". При этом источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщал, что переход с автоматической на ручную стыковку "Прогресса МС-16" потребовался из-за поврежденной антенны, установленной на корабле. Информацию ТАСС подтвердил второй источник. По его словам, повреждения могли быть нанесены головным обтекателем ракеты.