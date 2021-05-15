Роскосмос надеется, что миссия "Тяньвень-1" дополнит повестку сотрудничества России и КНР

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Миссия китайского аппарата "Тяньвень-1" может дополнить повестку перспективного сотрудничества РФ и КНР. Такое мнение выразил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

В субботу Китайское национальное космическое управление сообщило, что посадочный модуль китайской автоматической межпланетной станции "Тяньвэнь-1" совершил успешную посадку на поверхность Марса.

"Позволю себе выразить надежду, что эта миссия станет успешным началом научной программы КНР по исследованию Красной планеты и дополнит повестку нашего перспективного сотрудничества с китайскими учеными", - отметил Блошенко, слова которого приводятся в сообщении Роскосмоса.

В свою очередь в госкорпорации подчеркнули, что приветствуют успехи китайских коллег и поздравляют с успешной посадкой "Тяньвень-1" на поверхность Марса.

В следующем году на Красную планету должна совершить посадку российско-европейская миссия "ЭкзоМарс". "Уверен в том, что совместные усилия в исследовании планет солнечной системы и научных исследований дальнего космоса, предпринимаемые международным сообществом, позволят повысить эффективность миссии каждой страны", - подчеркнул Блошенко.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале, что успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая является большим успехом программы фундаментальных космических исследований КНР. "В следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия "ЭкзоМарс". Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной", - подчеркнул он.

Меморандум о взаимопонимании

В марте гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления CNSA Чжан Кэцзянь от имени правительств двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по поводу сотрудничества в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Взаимодействие двух стран предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.