Российские компании планируют в 2022 году запустить на орбиту спутник-сервер

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Прототип спутника-сервера, создаваемый в России, может быть запущен на орбиту в конце 2022 года. Об этом сообщил управляющий партнер облачного провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Запуск спутника-сервера является совместным проектом компании "Орбитальный экспресс" и RUVDS. "Орбитальный экспресс" разрабатывает спутники и систему запуска аппаратов. RUVDS занимается предоставлением услуг по обработке данных и серверному хранению.

"Мы планируем в конце следующего года вывести прототип дата-центра на орбиту", - сказал Цаплин в эфире программы "Большой космос" на Youtube-канале "Роскосмос ТВ".

По словам Цаплина, в этом году уже началась работа по созданию электроники. Ее предполетные испытания стартуют в конце года, в начале следующего года она пройдет испытания внутри спутниковой платформы.

В свою очередь директор по коммуникациям компании "Орбитальный экспресс" Виталий Егоров отметил, что целью проекта является эксперимент, который позволит определить сложности, возникающие из-за космических условий, в том числе по ограничению связи. "С другой стороны, это попытка определить, заявив публично об эксперименте, есть ли заинтересованные стороны в РФ в таких услугах", - пояснил он.

Как уточнил Егоров, объемы сервера, который будет запущен в 2022 году, не будут продаваться и использоваться для коммерческих клиентов.