Запуск ракеты Electron в Новой Зеландии завершился неудачей

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab с полуострова Махия в Новой Зеландии в субботу окончился неудачей. Специалисты не смогли осуществить запланированный вывод двух спутников на орбиту.

После запуска Electron с двумя спутниками американской компании BlackSky, примерно через две с половиной минуты после старта, который состоялся в 11:11 по местному времени (14:11 мск), вторая ступень ракеты по неизвестной пока причине отключилась, отработав лишь несколько секунд.

"В ходе сегодняшнего запуска произошла проблема, которая привела к потере миссии. Неполадка произошла вскоре после включения второй ступени", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Свою первую ракету Rocket Lab запустила в мае 2017 года, но попытка также оказалась неудачной - груз так и не был доставлен на орбиту, однако с тех пор компании удалось запустить в космос 104 спутника.