Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-2" доставили на пусковую площадку

ПЕКИН, 16 мая. /ТАСС/. Ракета-носитель "Чанчжэн-7" с китайским орбитальным грузовиком "Тяньчжоу-2" доставлена в воскресенье на стартовую площадку в Вэньчане на острове Хайнань. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР на своей странице в социальной сети WeChat.

В ближайшее время будет проведена проверка готовности к запуску. "Все оборудование исправно работает", - отмечается в сообщении.

Согласно плану, космический грузовик отправят на орбиту на следующей неделе.

29 апреля Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" осуществил запуск главного модуля национальной космической станции. Начало ключевого этапа в ее строительстве ознаменует предстоящая стыковка с "Тяньчжоу-2".

Китайская станция будет находиться на высоте от 340 до 450 км и, как ожидается, прослужит более десяти лет. Она рассчитана на трех космонавтов (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составит 66 тонн, объем отсеков достигнет 110 куб. м.

Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают китайские власти, будет доступна для международных проектов.