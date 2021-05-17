Начальник Центра подготовки космонавтов написал заявление о выходе на пенсию

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Павел Власов уйдет на пенсию, новым руководителем станет его первый заместитель Максим Харламов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в понедельник.

"Павел Николаевич Власов написал заявление об уходе на пенсию с 1 июня 2021 года. Вместо него начальником ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" станет Максим Михайлович Харламов, занимающий сейчас пост первого заместителя начальника ЦПК", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в Роскосмосе, генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин поблагодарил Власова за проделанную работу.

Павел Власов родился 13 октября 1960 года, летчик-испытатель 1-го класса, освоил 35 типов самолетов, налетал около 3,8 тыс. часов. Руководит ЦПК с ноября 2017 года. До этого он в течение семи лет возглавлял Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова.