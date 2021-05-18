Разработчик робота "Теледроид" рассчитывает, что он сможет работать на орбите 3-4 года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Разработчик робота "Теледроид" для открытого космоса НПО "Андроидная техника" рассчитывает, что он сможет работать на орбите три-четыре года, хотя по техническому заданию должен эксплуатироваться полгода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Так как вся работа - это эксперимент, то срок эксплуатации робота по техническому заданию в пределах полугода, но мы рассчитываем с запасом на три-четыре года непрерывной эксплуатации", - отметили в пресс-службе.

Более точные сроки работы будут понятны по мере развития проекта и получения большего числа данных.

В конце марта НПО "Андроидная техника" подписало контракт с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" на создание робототехнического комплекса нового поколения, предназначенного для выхода в открытый космос. Первый опытный образец его научной аппаратуры появится в феврале 2022 года. Сейчас прорабатывается облик робота-космонавта, его компоненты, протоколы стыковки с МКС. В конце января в организации сообщили ТАСС, что создание робота стартовало 1 декабря 2020 года.