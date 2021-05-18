Китай завершил тестирование на орбите главного модуля национальной космической станции

ПЕКИН, 18 мая. /ТАСС/. Китайские специалисты в удаленном режиме завершили тестирование на орбите главного модуля "Тяньхэ" национальной космической станции. Об этом сообщило во вторник Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

"Завершено тестирование функций, связанных со стыковкой, обустройством и проживанием космонавтов, а также закончена проверка на функциональную пригодность руки-манипулятора", - говорится в распространенном заявлении. В нем уточняется, что все оборудование работает исправно, а модуль готов принять космический грузовик "Тяньчжоу-2".

В минувшее воскресенье "Тяньчжоу-2" вместе с ракетой-носителем "Чанчжэн-7" был доставлен на стартовую площадку в Вэньчане на острове Хайнань. Он будет отправлен на орбиту на этой неделе.

29 апреля Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" осуществил запуск главного модуля национальной космической станции. Начало ключевого этапа в ее строительстве ознаменует предстоящая стыковка с космическим грузовиком.

Китайская станция будет находиться на высоте от 340 до 450 км и, как ожидается, прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех космонавтов (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составит 66 тонн, объем отсеков достигнет 110 куб. м.

Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают китайские власти, будет доступна для международных проектов.