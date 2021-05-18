В "Главкосмосе" заявили, что будут рады видеть Маска на GLEX в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российская сторона в июне будет рада видеть основателя SpaceX Илона Маска на Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX (Global Space Exploration Conference). Об этом во вторник сообщил генеральный директор "Главкосмоса" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

"Мне известно, что Международная астронавтическая федерация направила в его адрес приглашение, я знаю, что Илон отслеживает то, что о нем говорят и в наших СМИ, поэтому я подтверждаю, что мы, конечно же, будем рады видеть господина Маска в Санкт-Петербурге", - заявил Лоскутов в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам гендиректора "Главкосмоса", в конференции примут участие главы космических агентств, руководство космических компаний, в том числе частных, представители научного сообщества. Помимо пленарной сессии будут тематические конференции, в том числе по исследованию Луны, Марса и другим темам.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, однако в марте в связи с пандемией коронавируса было принято решение перенести ее на сентябрь, а затем форум перенесли на 2021 год. Этот форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.