В "Главкосмосе" заявили, что Россия не собирается уступать США рынок космического туризма

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия способна составить конкуренцию США на рынке космического туризма и является конкурентоспособной по безопасности, надежности и стоимости. Об этом во вторник заявил в интервью телеканалу "Россия-24" генеральный директор компании "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

"Мы не собираемся уступать этот рынок, и мы, безусловно, конкурентоспособны по таким показателям, как безопасность, надежность, стоимость. В плане безопасности наша система аварийного спасения уже доказывала свою эффективность, по стоимости мы также вполне конкурентоспособны", - сказал Лоскутов, отвечая на вопрос о конкуренции с США в сфере космического туризма.

Он напомнил, что в этом десятилетии появится новый пилотируемый корабль "Орел" для полетов не только на низкую околоземную орбиту, но и к Луне, в дальний космос. "И, кстати, будет выводиться он также на новой ракете тяжелого класса "Ангара-А5". Так что на месте мы не топчемся. Ну и наша рабочая лошадка "Союз", безусловно, еще полетает", - заявил он.

Работа на фоне санкций

По словам Лоскутова, Россия продолжает сотрудничать с иностранными партнерами в сфере космоса, несмотря на косвенное влияние санкций.

"Наши давние партнеры - Индия, Китай, Франция и другие. С ними мы находим возможность взаимодействовать и в этих непростых условиях. Также ведем адресную работу в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - продолжил Лоскутов.

Он отметил, что Россия также работает с Ближним Востоком, Северной Африкой и рядом других регионов.

Гендиректор "Главкосмоса" пояснил, что пока космическая сфера не является объектом прямого санкционного давления, но ощущает косвенное влияние санкций. "Мы чувствуем некие косвенные признаки, их чувствуют наши партнеры и наши клиенты. И мы исходим из того, что оно останется таким, методы конкуренции иногда недобросовестные", - сказал он.

По словам Лоскутова, при исполнении контрактов и предконтрактных переговоров заказчики "Главкосмоса" смотрят не только на санкции, но и на показатели российской космонавтики - насколько она безопасна, надежна, качественна. "Важны очень политические позиции в той или иной стране, важны финансовые инструменты, которые мы готовы предложить нашим потенциальным заказчикам, кредитные какие-то инструменты, важна оперативность, гибкость принятия решений, взаимодействие с органами федеральной власти - GR (government relations, взаимодействие с госорганами - прим. ТАСС) грамотный. Это все очень важно, это составляющие успеха в наших отношениях с заказчиком", - пояснил он.

Планы запусков с Куру

Планы по запуску ракет-носителей "Союз-СТ" с космодрома Куру (Французская Гвиана) в ближайшие годы у РФ есть, добавил Лоскутов.

"Пока хочу сказать, что на обозримые годы планы запусков с Куру есть", - сказал он.

По словам гендиректора компании, в настоящее время у РФ хорошая кооперация с европейцами, французами по комплексу запуска в Куру, который был принят в эксплуатацию в 2011 году. "Он рассчитан на 15 лет эксплуатации и на 50 запусков ракет-носителей "Союз-СТ". Из 50 уже состоялось 25. По истечении этого периода европейцам надо будет принимать решение продлевать технический ресурс станции или, может быть, не продлевать", - отметил Лоскутов.

Гендиректор "Главкосмоса" подчеркнул, что в настоящий момент российская сторона находится в диалоге с партнерами. "Рассчитываем, что нам удастся прийти к совместному решению с европейцами, как продлевать жизнь Куру, может быть, в интересах третьих стран", - добавил он.

"Главкосмос" - дочернее предприятие госкорпорации "Роскосмос", главной задачей которого является продвижение продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок и управление сложными международными проектами.