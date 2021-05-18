США запустили в космос спутник раннего обнаружения баллистических ракет

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Военно-космические силы США отправили во вторник на орбиту спутник системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет SBIRS GEO 5 с помощью ракеты-носителя Atlas V. Трансляция запуска велась на сайте создателей ракеты носителя - компании United Launch Alliance.

Запуск состоялся в 13:37 по времени Восточного побережья США (20:37 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спутник SBIRS GEO 5 является составной частью системы предупреждения о ракетном нападении США. Она включает два эшелона - наземный (сеть радиолокационных станций) и космический (сеть спутников с инфракрасной аппаратурой). В космический эшелон американской системы предупреждения аналогично входят группировки аппаратов на геостационарной и высокоэллиптической орбитах.