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Сближение российского и японского спутников на орбите произошло без инцидентов

Около 04:00 мск спутники "Канопус-В" № 5 и ASNARO сблизились на расстояние около 200 м, после чего траектории их полета снова разошлись, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5 и японский исследовательский аппарат ASNARO прошли на орбите примерно в 200 м друг от друга. Инцидентов во время сближения зафиксировано не было, говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"По информации Главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, около 04:00 мск спутники "Канопус-В" № 5 и ASNARO сблизились на расстояние около 200 м, после чего траектории их полета снова разошлись", - говорится в сообщении Роскосмоса.

"Канопус-В" № 5 был запущен 27 декабря 2018 года с космодрома Восточный. Японский спутник ASNARO был выведен на орбиту 6 ноября 2014 года ракетой-носителем "Днепр".

Ранее начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас сообщил в интервью ТАСС, что автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) ежедневно фиксирует до 10 сообщений об опасных сближениях спутников РФ с космическими объектами.

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