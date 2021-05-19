{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Китай успешно вывел на орбиту спутник Haiyang-2D для наблюдения за океанами

Аппарат вместе с находящимися на орбите двумя другими спутниками сформирует сеть для высокоточного мониторинга морской среды

ПЕКИН, 19 мая. /ТАСС/. Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4-Би" (Long March-4B, CZ-4B) успешно вывела в среду на заданную орбиту спутник Haiyang-2D. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) в 12:03 по местному времени (07:03 мск).

Спутник Haiyang-2D предназначен для наблюдения за окружающей средой, в частности морями и океанами. Он способен в режиме реального времени производить мониторинг поверхности воды, высоты волн, направления ветра, температуры воды и других показателей.

Отмечается, что аппарат вместе с находящимися на орбите спутниками Haiyang-2B и Haiyang-2C сформирует сеть для высокоточного мониторинга морской среды.

Нынешний запуск стал 370-м для ракет-носителей "Чанчжэн".

Спутник Haiyang-2B был выведен на орбиту в октябре 2018 года. Запуск спутника Haiyang-2C состоялся в сентябре 2020 года.

Теги
Китай
Сближение российского и японского спутников на орбите произошло без инцидентов
Около 04:00 мск спутники "Канопус-В" № 5 и ASNARO сблизились на расстояние около 200 м, после чего траектории их полета снова разошлись, сообщили в Роскосмосе
Читать полностью