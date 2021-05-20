США будут развивать "Соглашения Артемиды"

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов будут и дальше продвигать предложенные предыдущей администрацией соглашения о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившие название "Соглашения Артемиды", и надеются на расширение числа их участников. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон.

Он, в частности, похвалил работу своего предшественника на этом посту Джеймса Брайденстайна, при котором соглашения были разработаны. "Теперь же нам надо продвигать дальше эти "Соглашения Артемиды", - подчеркнул он.

"И я думаю, что есть другие страны, которые готовы подписать некоторые из этих соглашений. Они устанавливают нормы поведения в космосе, и я надеюсь, что другие страны будут присоединяться к нам и будут соблюдать эти нормы", - добавил Нельсон.

15 мая 2020 года космическое ведомство США представило основные принципы, на которых будут строиться предлагаемые международные соглашения. "Соглашения Артемиды", получившие название в честь американской лунной программы, представляют собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. Среди перечисленных принципов NASA называло, в частности, положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство". Майкл Голд, являвшийся до недавних пор и. о. заместителя директора NASA по международным связям, подчеркивал в мае прошлого года, отвечая на вопросы ТАСС, что США рассматривают Россию в качестве партнера в освоении Луны.