В NASA заявили, что Китай является успешным соперником США в освоении космоса

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Китай является крайне энергичным соперником для США в сфере освоения космоса, в том числе Луны и Марса, и Вашингтону следует активизировать свои усилия, чтобы не отстать в этой гонке. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

Руководитель американского космического ведомства продемонстрировал конгрессменам снимок, который прислал китайский космический зонд "Тяньвэнь-1" с поверхности Марса. "Мы были там [на Марсе] с середины 1970-х годов, однако они продемонстрировали наличие у них технологий для того, чтобы преодолеть миллионы и миллионы миль, совершить успешную посадку и передать [изображения] обратно на Землю", - констатировал он.

Нельсон привел также в качестве примера и Луну, отметив, что КНР готовится отправить на южный полюс естественного спутника нашей планеты сразу три крупных ровера, в то время как "намного менее крупный посадочный модуль" США должен "отправиьтся на южный полюс [Луны] через пару лет". Кроме того, по его словам, Пекин намерен вскоре высадить на Луну человека. "Это должно говорить нам о необходимости взяться за дело и активизировать нашу программу высадки людей [на Луну]", - сказал Нельсон.

"Мы внезапно осознаем, что не являемся хозяевами всего этого. И они представляют собой очень энергичного соперника", - подчеркнул глава NASA.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) в среду распространило короткие фрагменты видео и фотоснимки по итогам посадки космического зонда "Тяньвэнь-1" на поверхность Марса. Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" 15 мая совершила успешную посадку на поверхность Марса. Входящий в ее состав марсоход, который получил название "Чжужун", в ближайшее время займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. Период его работы составит 92 земных суток.