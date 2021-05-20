Вертолет Ingenuity на следующей неделе совершит шестой полет на Марсе

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity совершит на следующей неделе шестой полет над поверхностью планеты и переместится на новое место. Об этом сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения (ЛРД) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным NASA, вертолет поднимется на высоту около 10 метров и переместится на 150 метров в юго-восточном направлении со скоростью, достигающей четырех метров в секунду. Ingenuity сделает несколько снимков участка поверхности Марса, представляющего интерес для ученых. После этого он отлетит на 50 метров в северо-восточном направлении и совершит посадку в новой точке.

Точные сроки шестого полета Ingenuity на Марсе не называются. Согласно оценкам специалистов американского космического ведомства, его общая продолжительность составит около 140 секунд. Данные и снимки, сделанные во время полета, поступят на Землю в течение нескольких дней.

Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, впервые поднялся на высоту 3 метра над поверхностью Марса 19 апреля. Его полет тогда продолжался всего 39,1 секунды. 22 апреля он поднялся уже на высоту 5 метров и отлетел в сторону на 2 метра. 25 апреля вертолет смог преодолеть расстояние в 50 метров и вернуться. 30 апреля Ingenuity совершил четвертый полет, а 7 мая - пятый, впервые совершив посадку в новом месте.

Вертолет, разработка которого обошлась в $80 млн, был доставлен в кратер Езеро на Красной планете вместе с марсоходом Perseverance 18 февраля. Цель этой миссии - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.