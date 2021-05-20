Роскосмос подтвердил установку манипулятора ERA на модуль "Наука"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Манипулятор European Robotic Arm (ERA) установлен на многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса, распространенном в четверг.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" может быть передан Ракетно-космической корпорации "Энергия" в эксплуатацию в пятницу, 21 мая. По его словам, накануне на модуль был установлен манипулятор ERA и его навесное оборудование, а сегодня его установка должна была завершиться электрическими проверками функционирования.

"В цехе №104 монтажно-испытательного корпуса площадки №254 специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и Европейского космического агентства выполнили технологические операции по окончательной установке манипулятора European Robotic Arm (ERA) на корпусе нового модуля", - говорится в сообщении.

В госкорпорации также уточнили, что на Байконуре завершается программа заводских контрольных испытаний МЛМ.

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию "Науки" российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Запуск модуля планируется 15 июля.