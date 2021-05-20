Пуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb с Восточного запланирован на 27 мая

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный запланирован на 27 мая. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе французской корпорации Arianespace.

"Следующая миссия Arianespace с космодрома Восточный запланирована на 27 мая. Ракета "Союз" доставит на орбиту 36 спутников", - говорится в сообщении компании. Таким образом, как подчеркнули в пресс-службе, "число спутников OneWeb, работающих в околоземном пространстве, достигнет 218".

В Arianespace отметили, что старт ракеты запланирован на 07:43 (08:43 мск). "Продолжительность миссии составит 3 часа 51 минуту", - добавили в корпорации.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что 36 аппаратов OneWeb доставлены на космодром Восточный в Амурской области для подготовки к запуску. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.