Кандидат в замглавы NASA назвала сотрудничества по МКС "лучом света" в отношениях США и РФ

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудничество США и РФ в рамках Международной космической станции (МКС) является "лучом света" в отношениях между двумя странами, а возможный выход Москвы из этого проекта вызовет серьезные проблемы с точки зрения безопасной работы станции. Об этом заявила в четверг кандидат на должность заместителя главы NASA, бывшая астронавтка Пэм Мелрой.

"На самом деле нынешнее сотрудничество по МКС с Россией является лучом света в отношениям [двух стран]. И оно также является свидетельством мягкой силы, которую может обеспечить NASA", - сказала она на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению ее кандидатуры.

Ей был задан вопрос, как сказался бы на работе станции выход РФ из проекта. "Это вызовет серьезные последствия с точки зрения обеспечения оптимальной безопасной работы МКС. Она была разработана с самого начала с учетом того, что на ней будут присутствовать как российские, так и американские члены экипажа", - убеждена Мелрой.

По ее словам, в случае утверждения ее кандидатуры она намерена заняться обсуждением будущего МКС с коллегами из Роскосмоса. Мелрой подтвердила, что выступает за продление работы станции.

Ранее в аппарате вице-премьера Юрия Борисова ТАСС сообщили, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что станции необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций. По итогам будет приниматься решение о дальнейшей судьбе станции. В свою очередь Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-24" сообщил, что РФ может выйти из [проекта] МКС в 2025 году.

Управление проектом МКС осуществляется Россией, США, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством. На борту МКС может работать экипаж до 6 человек. Первоначально планировалось завершить ее эксплуатацию в 2015-2016 годах. В ноябре 2014 года страны - участницы проекта договорились использовать станцию до 2020 года, а затем изменили эти сроки еще раз - как минимум до 2024 года.