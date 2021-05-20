Орбиту МКС скорректировали для подготовки к запуску "Союза МС-19"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-16". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Проведена коррекция высоты орбиты Международной космической станции. В 20:01 мск была выдана команда на включение двигателей корабля "Прогресс МС-16", которые проработали 180 секунд", - говорится в сообщении.

В результате средняя высота орбиты станции должна была увеличиться на 350 м и составить 419,69 км над поверхностью Земли.

"В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП ЦНИИмаш анализируют поступившую телеметрическую информацию и уточняют параметры орбиты МКС", - добавили в Роскосмосе.

Маневр был выполнен в рамках формирования баллистических условий перед посадкой спускаемого аппарата "Союза МС-18" и запуском корабля "Союз МС-19".

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.