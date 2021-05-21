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Илон Маск считает, что Марс можно обжить

Глава Tesla и SpaceX заявил, что строительство международной космической базы на Луне и города на Марсе станет следующим этапом развития международного сотрудничества в космосе
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре)
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Человечество со временем сможет обжить Марс, считает глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

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"Можно обжить. Сначала, конечно, в условиях давления, под стеклом. Но со временем мы можем его обжить", - сказал Маск в пятницу на российском просветительском марафоне "Новое Знание", отвечая на вопрос, каким он видит город на Марсе.

По его словам, строительство международной космической базы на Луне и города на Марсе станет следующим этапом развития международного сотрудничества в космосе. "Очень важно сотрудничество в космосе. Но нужно при этом не останавливаться на каких-то вопросах в области астронавтики <…> Следующий логический шаг - создание базы на Луне и строительство со временем города на Марсе", - отметил глава Tesla и SpaceX.

Просветительский марафон "Новое Знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание". В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Марафон должен стать отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата", считают его инициаторы.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.

Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.

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