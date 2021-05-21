В созвездии Змееносца обнаружили полноценного "двойника" Млечного Пути

ТАСС, 21 мая. Ученые обнаружили в созвездии Змееносца спиральную галактику, обладающую "двойным" диском, который раньше считался уникальной чертой Млечного Пути, возникшей в результате его столкновения с небольшой галактикой в далеком прошлом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Астрофизического центра Совета по научным исследованиям Австралии (ASTRO).

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"Традиционно считается, что толстый и тонкий диск Млечного Пути возникли в далеком прошлом в результате особенно сильного столкновения нашей Галактики и одного из ее соседей. По этой причине астрономы считали, что нечто подобное не должно встречаться среди других спиральных галактик. Наши наблюдения показывают, что эти теории, скорее всего, являются ошибочными", - заявил научный сотрудник ASTRO Николас Скотт, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Как сейчас считают астрономы, столкновения и слияния галактик происходят фактически постоянно в обозримом космическом пространстве. По текущим оценкам NASA, около четверти видимых галактик уже пережили подобные "космические ДТП" в прошлом, главным следствием которых было резкое ускорение процесса формирования новых звезд. В первые эпохи жизни Вселенной частота подобных катаклизмов могла быть еще выше.

Долгое время ученые считали, что Млечный Путь не переживал подобных вспышек звездообразования. Два года назад европейские астрономы выяснили, что это представление было ошибочным, обнаружив несколько популяций звезд, предположительно порожденных в ходе его столкновений с другими галактиками, которые произошли примерно 5,7, а также 1,9 и 1 млрд лет назад.

Одним из продуктов этих столкновений, как отметил Скотт, уже традиционно считается то, что диск нашей Галактики состоит из двух обособленных частей, так называемого тонкого и толстого диска. Первый содержит в себе около 85% светил Млечного Пути, но при этом уступает в толщине второму примерно в три раза.

Полный двойник Галактики

Многие астрономы сегодня предполагают, что толстый диск Галактики возник примерно 8,6 млрд лет назад в результате того, что Млечный Путь столкнулся или слился с другой достаточно крупной галактикой. Это событие привело к тому, что значительная часть древних звезд была выброшена из диска Галактики, образовав разреженную прослойку толщиной примерно в тысячу световых лет, окружающую тонкий диск.

Скотт и его коллеги выяснили, что двойной диск Млечного Пути, скорее всего, возник иным путем. Они пришли к такому выводу во время наблюдений за близлежащими спиральными галактиками, которые повернуты к нам под таким углом, что ученые могут детально изучить структуру их диска и измерить его толщину.

Внимание ученых привлекла галактика UGC 10738, расположенная в созвездии Змееносца на расстоянии в 320 млн световых лет от Млечного Пути. Получив ее фотографии при помощи телескопа VLT, установленного в чилийской обсерватории Параналь, ученые обнаружили, что ее диск тоже состоит из двух обособленных частей.

Изучив спектр отдельных звезд внутри них, Скотт и его команда обнаружили, что тонкий и толстый диск UGC 10738 были очень похожи по своим свойствам на аналогичные структуры в Млечном Пути. В частности, светила из толстого диска этой галактики были заметно старше, чем звезды из внутренней прослойки UGC 10738, и при этом их недра содержали в себе необычно мало астрономических "металлов", элементов тяжелее гелия и водорода.

При этом ученые не обнаружили никаких свидетельств того, что эта галактика в прошлом столкнулась с другими объектами. Это, как полагают астрономы, свидетельствует в пользу того, что подобная "двойная" структура диска возникает сама по себе в результате нормального процесса эволюции спиральных галактик. Соответственно, можно говорить о том, что Млечный Путь является вполне обычной, а не уникальной галактикой, заключают исследователи.