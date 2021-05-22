Роскосмос разработает меры по повышению эффективности программы космической деятельности

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Роскосмосу до 15 июня разработать комплекс мер для реализации в 2021 году государственной программы "Космическая деятельность России" для повышения ее эффективности. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

В документе отмечается, что необходимо "обратить внимание на низкую степень эффективности реализации государственной программы РФ "Космическая деятельность России".

"Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (Д.О. Рогозину) разработать комплекс мер по обеспечению реализации в 2021 году указанной государственной программы и до 15 июня 2021 года доложить в правительство РФ", - говорится в документе.