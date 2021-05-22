Российский космонавт считает, что колонизация Марса произойдет не при нынешнем поколении

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 мая. /ТАСС/. Возможное строительство колонии на Марсе является реальной задачей для человечества, однако ее выполнение произойдет не при нынешнем поколении. Таким мнением в субботу на площадке марафона "Новое знание" в образовательном центре "Сириус" поделился российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

"Достижение Марса и установка колонии - это интересная идея, но я боюсь, что это будет не при нашем поколении, - сказал космонавт. - Мечтать никто не мешает. Там, где мечта, там будут и идеи. Там, где идеи, там будет, возможно, реализация. Если мы что-то готовы предлагать для реализации этой идеи, почему бы и нет".

Кудь-Сверчков отметил, что любопытство и тяга к исследованиям заложено в человеческой природе. Именно это позволяет преодолевать любые сложности, считает космонавт.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru с возможностью каждому желающему из любой точки мира подключиться, чтобы получить новые знания.