Роскосмос предложил спроецировать элементы национальной идентификации на ракеты

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Роскосмос предлагает вписать элементы национальной идентификации в ракеты-носители. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Мы хотим сделать элементы национальной идентификации на наших ракетах. <…> Мы возьмем все народные промыслы: дымковская игрушка, кавказские вещи, с других регионов - и попробуем аккуратно вписать в ракету. Можно либо какой-то рисунок делать, либо лазерное шоу на старте", - отметил Блошенко, уточнив, что если у одного из регионов юбилей, можно спроецировать какие-то элементы на стартовом комплексе.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, по этому направлению сейчас идет обсуждение с Центром прототипирования высокой сложности "Кинетика НИТУ" "МИСиС".

"Туполев же сказал, что некрасивые самолеты не летают, вот у нас то же самое", - добавил Блошенко. При этом напомнил, что сейчас в РФ разрабатывается ракета "Амур", которая является чисто коммерческой историей и предполагает возведение около космодрома смотровой площадки, гостиницы, открытых монтажно-испытательных корпусов.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года. В свою очередь Блошенко в эфире программы "Большой космос" отметил, что эскизное проектирование завершится в сентябре.