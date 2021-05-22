Роскосмос внесет доработанную лунную программу в правительство в июне

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Роскосмос планирует внести на рассмотрение правительства доработанную лунную программу в июне. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко журналистам рамках форума "Новое знание".

"Мы доработанную программу под четырехпусковую схему внесем в правительство в июне", - сказал Блошенко.

По словам исполнительного директора, сейчас на рассмотрении находится вариант лунной программы со сверхтяжелой ракетой-носителем, альтернативный вариант будет предполагать четырехпусковую схему полета на Луну с использованием ракеты "Ангара".

В конце 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что наличие с 2023 года двух стартовых комплексов под "Ангару" (на Восточном и Плесецке) позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы. Это станет основным инструментом для начала лунных исследований.

Первую российскую пилотируемую экспедицию на поверхность Луны планируется отправить к 2030 году.