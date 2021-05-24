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Ракету "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb установили на стартовый стол Восточного

Запуск носителя с разгонным блоком "Фрегат" запланирован на 27 мая

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный для запуска 36 британских спутников связи OneWeb. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"Сегодня в 01:00 мск (07:00 по местному времени) началась транспортировка ракеты космического назначения на стартовый комплекс. Одновременно расчет специалистов госкорпорации "Роскосмос" приступил к работам по подготовке стартового оборудования. Спустя несколько часов ракета была установлена в стартовую систему и проведен наезд мобильной башни обслуживания", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, на космодроме начались работы по графику первого стартового дня.

Запуск носителя с разгонным блоком "Фрегат" запланирован на 20:43 мск 27 мая с космодрома Восточный. Как ранее сообщили в пресс-службе французской корпорации Arianespace, вывод спутников на орбиту займет 3 часа 51 минуту. Предстоящий пуск должен довести количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 218. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

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