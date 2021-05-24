Рогозин пообещал в ближайшие годы "инженерные чудеса" в космической отрасли

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Представление об отечественной космонавтике в обществе изменится в ближайшие два-три года, отрасль ожидают "инженерные чудеса". Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в рамках девятой международной технологической конференции Startup Village.

"С 2023 года Роскосмос волнообразно переходит к новой космической технике: мы запускаем ракету "Союз-5", начинает летать водородная "Ангара" и другие. Появляются те самые инженерные чудеса, которых так не хватает иногда в текущей жизни. В ближайшие два-три года произойдут события, которые перевернут представление об отечественной космонавтике", - сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, тогда на майках людей будет логотип Роскосмоса, а не NASA.

Рогозин в апреле говорил, что Роскосмос стоит на пороге очень важных изменений в отрасли: ожидается переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований.

Конференция Startup Village, которая в этом году пройдет в девятый раз, традиционно выступает площадкой обсуждения трендов и идей, в котором участвуют основатели стартапов, успешные бизнесмены, инвесторы, крупные технологические корпорации и представители власти. В прошлом году в условиях новой реальности организаторы впервые проводили Startup Village онлайн. Число просмотров конференции превысило 185 тыс. на сайте и более 1,5 млн на внешних ресурсах.