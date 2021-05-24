В Роскосмосе подсчитали стоимость полета человека на Луну с помощью ракет "Ангара"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Четыре пуска ракет-носителей "Ангара" для отправки человека на Луну обойдутся в 0,4 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам в понедельник исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

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"Есть вариант четырехпусковой схемы [для полета] на Луну. <...> Она требует водородной "Ангары", которую мы и так планируем создавать. Распределяя финансовые затраты, получаем цифру где-то в 0,4 трлн", - отметил Блошенко.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, в рамках подготовки к миссии будет создан облегченный вариант космического корабля "Орел", который назвали "Орленком". На данный момент соответствующая подпрограмма сформирована, её внесут на рассмотрение в правительство в июне.

Этот проект, уточнил Блошенко, является попыткой "еще больше оптимизировать стоимость, чтоб уйти на позднюю разработку СТК [сверхтяжелый комплекс] на других технологических принципах". Он добавил, что в нынешнем варианте СТК Роскосмос вынужден использовать существующие технологии из-за сжатых сроков.

Нынешняя лунная программа, по словам исполнительного директора госкорпорации, с использованием сверхтяжелого носителя, взлетно-посадочного модуля, средств спасения и всей инфраструктуры для пилотируемых полетов оценивается в 1,7 трлн рублей.

"В речи президента идет речь о начале отработки сверхтяжелого носителя в 2028 году, в ней ничего не было сказано про полезные нагрузки. Мы по нормальному признаку вынуждены были переработать программу. <...> Мы понимаем, что она не нужна никому как отдельная сущность, эта цифра составляет 0,8 трлн (без взлетно-посадочного модуля, без дополнительных "Орлов", всяческих луноходов, прототипов)", - сказал Блошенко.

Данный вариант лунной программы уже направлен в кабмин.

Лунная программа

В конце 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что наличие с 2023 года двух стартовых комплексов под "Ангару" (на Восточном и Плесецке) позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы. Это станет основным инструментом для начала лунных исследований.

Первую российскую пилотируемую экспедицию на поверхность Луны планируется отправить к 2030 году.