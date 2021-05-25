Один из спутников "Глонасс-М" вывели из группировки на техобслуживание

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский спутник связи "Глонасс-М" № 732 (23-я точка) временно выведен из группировки, сообщается на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Временно выведен", - указано в строке состояния аппарата.

Этот спутник был запущен 2 марта 2010 года и введен в систему 28 марта 2010 года. В прошлый раз он выводился на техобслуживание в декабре прошлого года.

В настоящее время в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 27 спутников, из них 22 аппарата используются по целевому назначению, два спутника временно выведены из состава орбитальной группировки на техобслуживание, еще один аппарат находится в орбитальном резерве, два спутника проходят летные испытания. Для покрытия всего земного шара требуется 24 работающих аппарата "Глонасс".