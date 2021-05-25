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Модуль "Наука" завершил испытания

В Роскосмосе сообщили, что выдано положительное заключение на проведение штатной подготовки изделия к пуску

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно прошел заводские комплексные испытания. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

Во вторник в Ракетно-космической корпорации "Энергия" прошло заседание Совета главных конструкторов. "Подводя итоги заседания, Совет главных конструкторов объявил об успешном завершении этапа заводских комплексных испытаний модуля "Наука" и выдал положительное заключение на проведение штатной подготовки изделия к пуску", - указали в Роскосмосе.

В рамках заседания выступали представители РКК "Энергия", Центра им. М. В. Хруничева и Европейского космического агентства, а также руководители Центра управления полетом и Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС.

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию "Науки" российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Запуск модуля планируется 15 июля.

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