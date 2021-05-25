Роскосмос пригласил главу NASA на переговоры в Россию

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Роскосмос пригласил главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона в Россию для переговоров. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Новый глава NASA г-н Нельсон - уважаемый и заслуженный человек и специалист. Я буду рад с ним встретиться. Мы уже пригласили его в Россию и готовы открыто и конструктивно обсудить все вопросы нашего сотрудничества в космосе", - написал Рогозин в Twitter.

В конце апреля Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Билла Нельсона на пост руководителя NASA.

Во время работы в Сенате и Палате представителей он в том числе возглавлял подкомитеты по космосу. С 2019 года входит в состав консультативного совета NASA. В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61 в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе.