Длительность полного лунного затмения 26 мая составит чуть больше 14 минут

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Полная фаза затмения Луны в момент, когда она будет находиться ближе всего к Земле в 2021 году, продлится 14,5 минуты. Редкое явление в среду смогут наблюдать жители Дальнего Востока, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Полное затмение совпадет с полнолунием и прохождением Луной перигея - ближайшей к Земле точки орбиты. Подобное сочетание событий встречается примерно раз в 12 лет. Затмение с учетом частных фаз продлится с 12:45 до 15:53 мск. В 14:19 мск Луна погрузится в северную часть земной тени на 1,0095 своего диаметра.

"Полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны. Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета вследствие поглощения света атмосферным озоном в северных полярных областях Земли", - сказали ТАСС в планетарии.

Жители большей части России, включая москвичей, не увидят затмение. Наблюдать явление можно будет вечером с территории Дальнего Востока.

"Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краев, жители полуостровов Камчатка и Чукотка и прилегающих к ним территорий. Полные и частные фазы также будут видны на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии", - отметили представители Московского планетария.