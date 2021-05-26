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SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при одном запуске

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 14:59 по времени Восточного побережья США (21:59 мск).

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при одном запуске. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Just Read the Instructions ("Просто прочтите инструкции") в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.

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